Kampf gegen die Ekel-Ecken: Bahnhofs-Manager lockt Wildpinkler in die Falle

Dresden - Auf den ersten Blick wirkt der Dresdner Hauptbahnhof sauber, auf den zweiten sieht man Kaugummis am Boden kleben, Taubendreck an Wänden haften. Und davor stinkt es nach Urin. Bahnhofsmanager Heiko Klaffenbach (59) verspricht Schritte gegen die Ekel-Ecken.

Bahnhofsmanager Heiko Klaffenbach (59) hat einen Plan für mehr Sauberkeit. © Thomas Türpe

Die jährliche Putzoffensive im Frühjahr ist ein Baustein für einen langfristig glänzenden Bahnhof. Am Montag war es wieder so weit. Erstmals halfen auch Stadtvertreter mit, schnappten sich Besen und Wischlappen.

"Wir gehen richtig in die Tiefe, schrubben Wände, Rillen im Boden, Werbestelen", erklärt Klaffenbach. Seit 20 Jahren managt er den Hauptbahnhof, kennt schmuddelige Stellen.

Gleistreppen und Pfeiler werden als Toilette missbraucht - daher rührt der beißende Uringeruch vor dem Bahnhof. Eine Plage auch der Taubenschwarm mit rund 300 Tieren.

Doch Klaffenbach verkündet: "Seit letztem Herbst geben wir den Tauben die Pille, seither ist die Population um rund 15 Prozent zurückgegangen. Das behalten wir bei." Neue Netze gegen Tauben sollen ebenfalls helfen.

Man überlege außerdem, einen Schutzlack dort aufzutragen, wo sich Wildpinkler erleichtern. "Der Lack würde den Strahl quasi zurücklenken."

Heißt: Wer es nicht bis zum Klo schafft, pinkelt sich selbst ans Bein …