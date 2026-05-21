Neues "Holodeck" erlaubt Blick in die Zukunft

Dresden - Einmal wie in Star Trek durch eine digitale Welt laufen: In Dresden ist das jetzt ein Stück weit Realität geworden. Die Technische Universität Dresden hat ein neues "Holodeck" eröffnet - einen Raum, der wie Zukunft aus dem Kino wirkt.

Im Raumschiff Enterprise konnte die Crew auf dem Holodeck neue Welten erkunden. © imago images/Everett Collection

Statt VR-Brille stehen die Menschen einfach in einem riesigen Raum mit LED-Wänden rundherum. Dort entstehen digitale Welten in Echtzeit, in denen mehrere Personen gemeinsam unterwegs sein können.

Es fühlt sich demnach so an, als würde man mitten in einem Film oder Computerspiel stehen - nur eben ohne Bildschirm vor den Augen.

Das Ziel ist klar: Forscher wollen sehen, wie Menschen in solchen digitalen Räumen reagieren und zusammenarbeiten.

Im "Holodeck" können zum Beispiel Fabriken oder Arbeitsprozesse erst virtuell ausprobiert werden, bevor sie in echt gebaut werden.

"Das erlaubt es Teams, gemeinsam an komplexen industriellen Prozessen zu arbeiten und Prototypen im virtuellen Raum zu testen", heißt es von der Uni.