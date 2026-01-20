In Oskarshausen planen sie schon den Frühling

Hochbetrieb in "Oskarshausen" - der Freitaler Freizeitpark steckt mitten in den Vorbereitungen für die neue Naturkunstausstellung.

Von Katrin Koch

Freital - Hochbetrieb in "Oskarshausen" - der Freitaler Freizeitpark steckt mitten in den Vorbereitungen für die neue Naturkunstausstellung, die am 5. Februar unter dem Motto "Von Flüssen, Seen und Mee(h)r" eröffnet wird.

Jeroen van de Vlag aus den Niederlanden arbeitet seit einer Woche an dem großen Schaufelraddampfer.
Entlang eines barrierefreien Rundgangs werden auf rund 1300 Quadratmetern neun Szenen aus Sand und Wasser "geschnitzt" und mit Tausenden Frühblühern und Grünpflanzen vervollständigt.

Die diesjährige Blütenwunderschau - das Thema lässt es vermuten - ist eine Kooperation mit der Sächsischen Dampfschifffahrt.

Zu den Highlights zählt der über zehn Meter lange "Personendampfer Dresden" aus 60 Tonnen Sand – geschmückt mit Deko und Schifferknoten der Weißen Flotte.

"Der Dampfer soll auch tatsächlich dampfen und wie das Original pfeifen", verspricht Projektleiterin Theresa Tamme.

Noch wirbeln 40 Mitarbeiter und drei Sandkünstler

In der Unterwasserwelt räkelt sich ein großer Krake.
Ein Leuchtturm erinnert an das Original in Moritzburg, eine fantasievolle Unterwasserwelt und ein großer Wal in einem Meer aus Frühblühern werden die Besucher begeistern.

Noch aber wirbeln 40 Mitarbeiter und drei Sandkünstler unter der Leitung von Jeroen van de Vlag vor Ort, erst wenige Tage vor der Eröffnung kommen die Floristen zum Einsatz.

Infos: oskarshausen.de.

