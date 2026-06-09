Outdoorladen "Die Hütte" feiert Geburtstag - mit mehreren Aktionen
Dresden - Ob Zelte und Schlafsäcke oder Karabiner und Bohrhaken: Im Outdoorladen "Die Hütte" an der Bautzner Straße finden Camper und Kletterer garantiert die passende Ausrüstung. Nun feiert das Fachgeschäft eine Woche lang 35-jähriges Jubiläum.
Die ganze Woche lang gibt es beim Kauf von einem Rucksack, Schuhen oder einem Schlafsack ab 99 Euro ein Outdoor-Geschenk gratis dazu.
Außerdem findet eine Tombola statt. Von insgesamt 500 Losen zu je einem Euro sind bereits 200 verkauft.
Der glückliche Gewinner erhält "Hanwag Tatra" Wanderschuhe (Preis: 340 Euro). Das Gewinnerlos wird am 4. August auf der Website des Geschäfts veröffentlicht. Der Erlös geht als Spende an den Sport & Jugend Dresden e. V.
Vor 15 Jahren übernahm Tilo Wenig (51) von seinem Kletter-Kumpel und "Hütte"-Gründer Jürgen Kunze den Laden in der Neustadt.
Er ist sich sicher, der hohe Anteil an Stammkundschaft habe das Geschäft über all die Jahre am Laufen gehalten: "Unser Vorteil ist die persönliche Beratung. Wir wissen halt, was wir hier machen, und das schätzen unsere Kunden", so Wenig.
Infos: www.die-huette.net.
Titelfoto: Eric Münch