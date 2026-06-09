Outdoorladen "Die Hütte" feiert Geburtstag - mit mehreren Aktionen

558 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im Outdoorladen "Die Hütte" in Dresden finden Camper garantiert die passende Ausrüstung. Nun feiert das Fachgeschäft eine Woche lang 35-jähriges Jubiläum.

Von Jakob Anders

Dresden - Ob Zelte und Schlafsäcke oder Karabiner und Bohrhaken: Im Outdoorladen "Die Hütte" an der Bautzner Straße finden Camper und Kletterer garantiert die passende Ausrüstung. Nun feiert das Fachgeschäft eine Woche lang 35-jähriges Jubiläum.

Qualität im Sortiment und Kundennähe: So erklärt Geschäftsführer Tilo Wenig (51) das Erfolgsrezept von "Die Hütte".
Qualität im Sortiment und Kundennähe: So erklärt Geschäftsführer Tilo Wenig (51) das Erfolgsrezept von "Die Hütte".  © Eric Münch

Die ganze Woche lang gibt es beim Kauf von einem Rucksack, Schuhen oder einem Schlafsack ab 99 Euro ein Outdoor-Geschenk gratis dazu.

Außerdem findet eine Tombola statt. Von insgesamt 500 Losen zu je einem Euro sind bereits 200 verkauft.

Der glückliche Gewinner erhält "Hanwag Tatra" Wanderschuhe (Preis: 340 Euro). Das Gewinnerlos wird am 4. August auf der Website des Geschäfts veröffentlicht. Der Erlös geht als Spende an den Sport & Jugend Dresden e. V.

Dresden: Marode Gehwege in Dresden: Hierhin rücken Bauarbeiter jetzt aus
Dresden Lokal Marode Gehwege in Dresden: Hierhin rücken Bauarbeiter jetzt aus

Vor 15 Jahren übernahm Tilo Wenig (51) von seinem Kletter-Kumpel und "Hütte"-Gründer Jürgen Kunze den Laden in der Neustadt.

Er ist sich sicher, der hohe Anteil an Stammkundschaft habe das Geschäft über all die Jahre am Laufen gehalten: "Unser Vorteil ist die persönliche Beratung. Wir wissen halt, was wir hier machen, und das schätzen unsere Kunden", so Wenig.

Infos: www.die-huette.net.

Titelfoto: Eric Münch

Mehr zum Thema Dresden Lokal: