Outdoorladen "Die Hütte" feiert Geburtstag - mit mehreren Aktionen

Dresden - Ob Zelte und Schlafsäcke oder Karabiner und Bohrhaken: Im Outdoorladen "Die Hütte" an der Bautzner Straße finden Camper und Kletterer garantiert die passende Ausrüstung. Nun feiert das Fachgeschäft eine Woche lang 35-jähriges Jubiläum.

Qualität im Sortiment und Kundennähe: So erklärt Geschäftsführer Tilo Wenig (51) das Erfolgsrezept von "Die Hütte". © Eric Münch

Die ganze Woche lang gibt es beim Kauf von einem Rucksack, Schuhen oder einem Schlafsack ab 99 Euro ein Outdoor-Geschenk gratis dazu.

Außerdem findet eine Tombola statt. Von insgesamt 500 Losen zu je einem Euro sind bereits 200 verkauft.

Der glückliche Gewinner erhält "Hanwag Tatra" Wanderschuhe (Preis: 340 Euro). Das Gewinnerlos wird am 4. August auf der Website des Geschäfts veröffentlicht. Der Erlös geht als Spende an den Sport & Jugend Dresden e. V.

Vor 15 Jahren übernahm Tilo Wenig (51) von seinem Kletter-Kumpel und "Hütte"-Gründer Jürgen Kunze den Laden in der Neustadt.