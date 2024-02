Zum Ball: Millionenschwere Schmuck-Schau im "Kempinski"

Dresden - Auf dem roten Teppich glänzen am Freitag die Promis - in der Beletage des Kempinski funkelt das Geschmeide. Parallel zum SemperOpernball präsentiert die Luxusmarke "Chopard" auf Einladung von Juwelier Georg Leicht (59) mehr als 300 Uhren und Schmuckstücke in einem Gesamtwert von mehreren Millionen Euro.