Planung, Personal, Schulden: Rechnungshof nimmt die Behörden ins Visier

Dresden - Alle Jahre wieder legt der Sächsische Rechnungshof bei Ministerien, Behörden und Verwaltungen Finger in offene Wunden. Fünf Beispiele aus dem nun vorgestell ten Jahresbericht 2023 für Steuerverschwendung, stümperhafte Planung oder fehlende Nachkontrolle.

Für Rechnungshofpräsident Jens Michel (56, l.) bilden die Staatsausgaben für Personal einen "Besorgnis erregenden Trend". Rechnungshofdirektor Gerold Böhmer (58) untersuchte die Vergabepraxis der Sozialministerien bei der Förderrichtlinie "Integrative Maßnahmen". © Bildmontage: Eric Münch (2)

Baukosten: Die Kosten für das Leistungssportzentrum Altenberg sind insgesamt auf 18 Millionen Euro gestiegen. Das ist das Doppelte dessen, was vorab veranschlagt wurde.

Zudem seien die Kosten von Anfang an viel zu niedrig angesetzt gewesen, kritisierte Rechnungshof-Vizepräsident Stefan Rix (58). Empfehlung: unbedingt besser planen!

Personalpolitik Immer mehr Stellen bleiben immer öfter unbesetzt. Egal ob das Geld ausgegeben wird oder nicht, es fehlt an anderer Stelle. Bei Schulen, in Verwaltung und Justiz liegt Sachsen beim Personal überm Schnitt der westlichen Flächenländer, bei der Polizei sogar über dem in der Regel höheren Schnitt der östlichen Flächenländer.

Direktorin Isolde Haag (62): effizienter arbeiten, statt immer mehr Stellen.