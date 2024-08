Platzprobleme ade: Grundschüler sind keine Untermieter mehr

Dresden - Neues Domizil für die 88. Grundschule: Nachdem sie sich bislang mit der 88. Oberschule die Gebäude an der Dresdner Straße (Hosterwitz) teilen musste, können sich die Schüler jetzt über ein eigenes Schulhaus samt Sporthalle und Hort freuen.

Alles ist neu am elbnahen Schulstandort am Plantagenweg in Niederpoyritz. © Steffen Füssel

Der Schulstandort liegt am Plantagenweg im Grünen am Elbhang in Niederpoyritz.

Von 2020 bis Sommer 2024 wurde das vor Ort befindliche, 1977 erbaute und 2003 stillgelegte Schulgebäude aus Stahlbeton umfassend saniert und modernisiert.