Politisch motivierte Straftat? Dresdner Polizei entfernt Bundeswehr-Fake-Plakate

Dresden - Mehrere City-Lights sind am Samstag in Dresden einer Guerilla-Aktion zum Opfer gefallen. Statt Werbung prangten dort plötzlich Sätze wie: "Abhängen mit Nazipreppern? Nein zum Veteranentag". Die Polizei hat reagiert und nun auch einen Zeugenaufruf gestartet.

Alles in Kürze

Eine linke Antifa-Gruppe aus Dresden soll hinter der Plakat-Aktion vom Samstag stecken. © Antimilitaristische Plakatguerilla Dresden

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Täter vor allem Schaukästen an Haltestellen mit bundeswehrkritischen Botschaften versehen.

Die täuschend echt aussehenden Plakate - etwa zwei Dutzend - seien allesamt entfernt und als Beweismittel sichergestellt worden, erklärte die Dresdner Polizeidirektion. Man suche Zeugen (Tel. 0351/4832233), die Hinweise zu den Verantwortlichen geben können.

Es würden Ermittlungen wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat laufen.

Zu der Aktion hat sich eine linke Antifa-Gruppe bekannt, die sich selbst "Antimilitaristische Plakatguerilla Dresden" nennt. Sie will ein Zeichen gegen den ersten nationalen Veteranentag am 15. Juni setzen, heißt es in einer Mitteilung.