Politische Demo oder Regenbogen-Fest? Rathaus und Landesdirektion streiten über Dresdner CSD

Vergangenes Jahr kamen Tausende Besucher zu Umzug und Fest an das Terrassenufer. © Robert Michael/dpa

Seit 1994 finden der Umzug und das Fest des CSD in Dresden statt. Beide dienen als Sprachrohr für die Anliegen von Schwulen, Lesben und weiteren sexuellen Minderheiten.

Obwohl dort auch Künstler auftreten, Bier und Bratwürste verkauft werden, wurde das jährlich von mehreren Tausend Menschen besuchte Straßenfest bislang als Demonstration eingestuft. Dadurch mussten die Veranstalter nicht die vollen Kosten für die Sicherheit bestreiten.

Bürgermeisterin Jähnigen befürwortet diesen Kurs.

Nun flatterte ihr jedoch Post von der Landesdirektion in den Briefkasten. In einem Schreiben heißt es, die Beigeordnete solle die entsprechende Weisung an das Dresdner Ordnungsamt bis zum 22. März zurücknehmen und das Fest als Veranstaltung werten.