Statt Salon- jetzt auch Konferenzschiff: Inspektion auf der "neuen" Gräfin Cosel

Dresden - Alles anders in und an der Gräfin Cosel: Die Weiße Flotte hat ihr 30 Jahre altes Salonschiff über den Winter zum schwimmenden Tagungszentrum umgerüstet.

Neuer Anstrich im Schwarz-Weiß-Look , Panoramabar mit schönem Ausblick, Champagner-Dining-Club und ein Konferenzraum für bis zu 140 Teilnehmer: "Alles, was Sie sehen, ist neu", sagt Degutsch, der den viermonatigen Umbau in der Schiffswerft Laubegast koordiniert hat.

Willkommen an Bord: Zur Flottenparade fährt natürlich auch die "Cosel" im neuen Schwarz-Weiß-Look mit. © Christian Juppe

"Wegen zusätzlicher Schweißarbeiten an der Außenhaut und Arbeiten an der Wasseranlage", erklärt Degutsch. Unverhofft auch sein Arbeitsunfall: Während der Demontage der Getränkeanlage schnitt er sich mit der Flex in den Daumen, musste sieben Wochen Gips tragen. "Jetzt ist bei mir wieder alles okay. Und auch mit der Cosel sind wir alle sehr zufrieden", sagt Degutsch.

Über eine Antenne am Steuerhaus zapft Dresdens erstes schwimmendes Tagungszentrum jetzt Elon Musks (52) Weltall-Satelliten-Internet an, sorgt für stabiles Internet an Bord.

Neu auch ein einklappbare Radaranlage auf dem Oberdeck, um bei Hochwasser (kann bis 3,80 Meter Elbpegel fahren) nicht an der Carolabrücke anzustoßen.

Neben buchbaren Veranstaltungsfahrten (Silvester, Stadtfest, Feiern, Tagungen) fährt die Cosel auch reguläre Linienfahrten bis zum Schloss Pillnitz. Damit Gäste an Hauptdeck besten Ausblick genießen können, wurde die Bar zugunsten neuer Fensterplätze versetzt.

Insgesamt passen 473 Gäste an Bord. Im kommenden Winter soll auch Schwesterschiff "August der Starke" umgerüstet werden.