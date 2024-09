Polizei-Hubschrauber kreist über Dresden: Was ist da los?

Der Grund ist ganz simpel! Heute regiert König Fußball in der Stadt, Dynamo empfängt Hansa Rostock im Rudolf-Harbig-Stadion. Dass ein Hubschrauber bei einer solchen Spielkategorie im Einsatz ist, sei nicht unnormal, so die Polizei auf TAG24-Anfrage.

Am Himmel rumorte es unablässig und es scheint erstmal auch kein Ende in Sicht. Der Heli wird wohl noch eine Weile über Dresden schweben.

Manch Dresdner fühlte sich trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit am Samstagvormittag aus dem Schlaf gerissen.

Erst am gestrigen Freitag sorgte ein von mutmaßlichen Hansa-Fans verteilter Drohbrief für Aufregung an der Elbe. Um die Lage zwischen den Fanlagern zu überwachen - dazu soll auch der Heli in der Luft beitragen.

Mindestens mal bis 14 Uhr, ab dann rollt nämlich der Ball. Im TAG24-Liveticker erfahrt Ihr alles zum Ost-Kracher!