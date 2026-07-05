Porsche-Ladys lassen Motoren in Dresden aufheulen: Was steckt dahinter?
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Dresden - Mehr als 50 Frauen aus Porsche Clubs aus ganz Deutschland gaben am Wochenende in und um Dresden so richtig Gas.
Die Damen übernachteten im Kempinski, ließen sich von der "Gräfin Cosel" durch die Stadt führen, bestiegen die Kuppel der Frauenkirche.
Höhepunkt des Wochenendes war eine gemeinsame Ausfahrt mit über 25 verschiedenen Porsche-Modellen über Schloss Moritzburg nach Radebeul mit Spaziergang zum Weingut Drei Herren.
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Die Erlöse ihres Charity-Abends mit Tombola spenden die Porsche-Fahrerinnen dem Projekt "Straßenschule Dresden – Treberhilfe Dresden", das Sozialarbeit für junge Menschen bis 27 Jahre leistet.
Titelfoto: Steffen Füssel