Porsche-Ladys lassen Motoren in Dresden aufheulen: Was steckt dahinter?

Dresden - Mehr als 50 Frauen aus Porsche Clubs aus ganz Deutschland gaben am Wochenende in und um Dresden so richtig Gas.

Porsche in allen Farben und Modellen vor der Ausfahrt nach Moritzburg. © Steffen Füssel

Die Damen übernachteten im Kempinski, ließen sich von der "Gräfin Cosel" durch die Stadt führen, bestiegen die Kuppel der Frauenkirche.

Höhepunkt des Wochenendes war eine gemeinsame Ausfahrt mit über 25 verschiedenen Porsche-Modellen über Schloss Moritzburg nach Radebeul mit Spaziergang zum Weingut Drei Herren.