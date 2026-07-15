Guten Flug! Qantas-A380 startet verspätet in Dresden auf Ultra-Langstrecke

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Dieses Highlight durften Planespotter natürlich nicht verpassen: Am Dienstag startete ein Qantas-A380 am Dresdner Flughafen auf eine Ultra-Langstrecke.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Dieses Highlight durften Planespotter natürlich nicht verpassen: Am Dienstagnachmittag startete ein A380 von "Qantas Airways" am Dresdner Flughafen auf eine Ultra-Langstrecke.

Der Abflug des Qantas-A380 sollte am Dienstag um 13 Uhr stattfinden. Es kam jedoch zu einer Verzögerung.
Der Abflug des Qantas-A380 sollte am Dienstag um 13 Uhr stattfinden. Es kam jedoch zu einer Verzögerung.  © Stefan Häßler

Kurz vor 15 Uhr und damit rund zwei Stunden verspätet hob der Riesenvogel am Airport ab. Bei einsetzendem Regen ließen die Triebwerke das Wasser auf der Piste hochwirbeln.

Das Ziel der Maschine (Flugnummer QF6020) ist Sydney. Ohne Zwischenstopp legt die Crew rund 16.000 Kilometer in über 17 Stunden zurück. Möglich macht das nur eine Kombination aus randvollen Tanks, keiner Fracht und keinen Passagieren.

Es handelt sich um den fünften Ultra-Langstreckenflug dieser Art. Im Jahr 2019 war "Qantas" das erste Mal nonstop zwischen Dresden und der australischen Metropole unterwegs.

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Und das nicht ohne Grund: Mit den Elbe Flugzeugwerken (EFW) besitzt die sächsische Landeshauptstadt einen Spezialisten für die Wartung des Superjumbos.

Planespotter hielten den Start mit ihren Kameras fest.
Planespotter hielten den Start mit ihren Kameras fest.  © Stefan Häßler
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Für den Riesenvogel geht es nonstop nach Sydney.
Für den Riesenvogel geht es nonstop nach Sydney.  © Stefan Häßler

Der Qantas-A380 mit der Kennung "VH-OQI" war vor über vier Monaten nach Dresden gekommen. Schon bald kann er wieder Passagiere von und nach Down Under befördern.

Titelfoto: Stefan Häßler

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