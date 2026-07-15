Beim Otto-Dix-Center brodelt’s: Spuren führen zum Lingnerschloss

Dresden - Der bisherige Mieter Kaufland will das nach dem Rolltreppen-Unfall verwaiste Otto-Dix-Center (ODC) übernehmen. In seiner Mitteilung lässt der Supermarkt-Riese kein gutes Haar am Vermieter der Immobilie. Die Spuren führen zu Millionär Thomas Bohn (58), der auch das Lingnerschloss übernehmen will.

Seit dem Unfall im Februar ist das Otto-Dix-Center (O.D.C.) verwaist. © Eric Münch

Seit dem Unfall im Februar, als ein Teil des Rollsteigs einbrach und sich eine Frau (43) schwer verletzte, konnte Kaufland nicht mehr öffnen.

Bis heute habe der Vermieter die Reparatur nicht veranlasst, zudem weise das Center erhebliche sicherheitstechnische Mängel auf, teilte Kaufland zur geplanten Übernahme mit, mit der man den Einkaufsstandort erhalten wolle.

Ob hinter den Kulissen ein Rechtsstreit wegen Umsatzausfällen läuft, wollte Kaufland nicht verraten. Als Vermieter und Verwalter der Immobilie kursieren verschiedene Firmennamen. Sie alle haben gemein, dass sie zum Immobilien- und Beteiligungsnetzwerk um den Unternehmer Thomas Bohn führen.

Dessen Flaggschiff-Firma "Ventura Investment", die er selbst leitet und besitzt, teilt zu den Kaufland-Vorwürfen (Nicht-Reparatur und Sicherheitsmängel) mit: "Die Ventura Investment GmbH und ihre Geschäftsführung werden sich zu Angelegenheiten rund um das Otto-Dix-Center (ODC) derzeit nicht öffentlich äußern."