"Queer-Pride": 1500 bunte Demonstranten ziehen durch Dresden!

Dresden - Am Samstagnachmittag zogen rund 1500 Teilnehmende im Rahmen der "Queer-Pride"- Demonstration durch Dresden .

Rund 1500 Demonstranten zogen am Samstag durch Dresden. © xcitepress/Finn Becker

Nachdem sich viele bunte Menschen gegen 13.30 Uhr am Wiener Platz versammelt hatten, setzte sich die Masse gegen 14.45 Uhr in Bewegung, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 am Samstagabend.

Mit lauter Musik und tanzenden Menschen steuerte der Demo-Zug in Richtung Theaterplatz, wo verschiedene LGBTQ-Aktivisten gegen 16.20 Uhr einige Redebeiträge hielten. Von dort marschierte man weiter zum Alaunplatz, den man gegen 17.10 Uhr erreichte.

Während der gesamten Dauer gab es seitens der Polizei dabei keine Zwischenfälle zu vermelden.

Gegen 20 Uhr konnten die 35 Beamten ihren Einsatz erfolgreich beenden.

Wie auch schon bei der CSD-Parade zu Monatsbeginn kam es infolge der Demonstration zu einigen Verkehrseinschränkungen, wie die DVB auf Twitter mitteilten.