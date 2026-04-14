Ranking verrät: So hoch ist Blitzerdichte in Dresden

Dresden - Passend zur Speedweek 2026 hat eine neue Analyse die aktuelle Blitzerdichte von Deutschlands Großstädten ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass Dresden über dem Durchschnitt liegt.

Im Bundesvergleich liegt Dresden bei der Blitzerdichte im Mittelfeld. © Ove Landgraf

Laut dem Verbraucherportal "Allright" kommt die sächsische Landeshauptstadt auf 11,8 Rotlicht- oder Geschwindigkeitsmessanlagen pro 1000 Hektar Straßenfläche (bundesweit: 11,45 Blitzer pro 1000 Hektar).

"Dieser Wert liegt nicht nur 2,1 Prozent über dem Vorjahreswert, sondern ist auch gleichbedeutend mit Platz 23 von 50", schreibt das Unternehmen.

Noch davor landen im Sachsen-Vergleich die Städte Leipzig mit 12,47 Blitzern auf Rang 22 und Chemnitz mit 13,08 Blitzern auf Rang 20.

Die höchste Blitzerdichte gibt es der Analyse zufolge in Freiburg (38,76), die niedrigste in Magdeburg (1,55).