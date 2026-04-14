Vorsicht, Blitzer! Heute startet die "Speedweek"

Dresden - Ab Montag wird es auf Sachsens Straßen zahlreiche zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen geben.

Bitte recht freundlich - in dieser Woche wird in Sachsen besonders häufig geblitzt. (Archivbild) © Arno Burgi/dpa

Mit der sogenannten "Speedweek" will die Polizei vor allem Raser aus dem Verkehr ziehen.

Nach Informationen des ADAC gibt es vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage deutlich mehr Kontrollen.

Dazu zählen unter anderem Schulen, Baustellen, Kindergärten, Altenheime und Krankenhäuser. Betroffen sind sowohl Autobahnen und Bundesstraßen als auch Straßen innerorts.