Fünf Wochen nach erstem Alarm in Strehlen: Giftiger Asbest wird vom Wind verteilt

Dresden - Durch einen Barackenbrand im März an der Caspar-David-Friedrich-Straße in Strehlen war offenbar Asbest freigesetzt worden. TAG24 berichtete exklusiv über den fragwürdigen Umgang des Rathauses mit dem Vorfall. So ließ die Verwaltung erst nach Tagen den kontaminierten Gehweg einfach mit einer Kehrmaschine säubern, informierte die Stadtreinigung nicht mal über die Giftstoff-Gefahr. Fünf Wochen später liegen die Brandreste noch immer auf dem Privatgrundstück herum, der Wind wehte inzwischen unzählige Asbest-Bruchstücke auf Wege und Nachbargrundstücke. Ein Betroffener erstattete jetzt Anzeige.

Wind und Wetter ausgesetzt: Die Brandreste mit den geborstenen Wellasbest-Dachplatten lagern auch fünf Wochen nach dem Brand auf dem Privatgrundstück. © Norbert Neumann

Wie bereits vor einem Monat laufen jetzt wieder Eltern mit ihren Kindern (eine Kita ist nah) über den Gehweg, treten dabei nichtsahnend auf Bruchstücke mit freiliegenden Asbest-Faserbündeln der durchs Feuer zerstörten alten Dach-Wellplatten.

Zur Einordnung: In gebundenem, unbeschädigtem Zustand ist Asbest ungefährlich. Zerbrechen die Platten oder deren Bruchstücke jedoch, landen Fasern in der Luft. Diese sind mikroskopisch klein, dringen tief in die Lunge ein, verbleiben dort lebenslang, gelten als krebserregend.

Auch durch Radfahrer und Autofahrer (auf der Straße und in der Einfahrt) werden die Bruchstücke täglich weiter zerbröselt, wodurch die Giftstoffe freigesetzt werden können.

Aber was unternimmt das Rathaus gegen die Gefahr?

Die Verwaltung teilte auf eine Anfrage der Grünen dazu mit, der Grundstückseigentümer sei nach dem Brand auf "seine Pflichten hinsichtlich Beräumung/Entsorgung und Sicherung des Grundstückes hingewiesen" worden. Demnach wollte er ein Unternehmen mit der fachgerechten Entsorgung beauftragen. Diese sowie die Reinigung der Umgebung sollten laut Rathaus bis zum vergangenen Donnerstag (9. April) abgeschlossen sein.