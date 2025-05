Raser mit 121 Sachen in Dresden erwischt: Seit wann blitzt das Ordnungsamt im Tunnel?

Dresden - Potz Blitz! Mit 71 Kilometern pro Stunde zu viel auf dem Tacho wurde ein BMW-Fahrer im Tunnel Wiener Platz erwischt, was die Stadtverwaltung als "Verstoß des Monats" veröffentlichte.

Erwischt! Dieser BMW wurde mit 121 Sachen im Tunnel Wiener Platz geblitzt. © Stadt Dresden

Vielleicht war dem Fahrer nicht bewusst, dass auch in Tunneln Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden können - was das Ordnungsamt tatsächlich tut, und das nicht nur am Wiener Platz ...

Erlaubt sind dort 50 Kilometer pro Stunde. "Eine Person wurde nachmittags an einem Wochentag mit 121 km/h (vor Toleranzabzug) im Tunnel Wiener Platz geblitzt", teilt das Rathaus auf seiner Facebook-Seite ("Stadt Dresden") mit.

"Klingt wie im Computerspiel. Aber im echten Leben gibt es schlechte Sicht und Enge im Tunnel und bei einem Crash kein Extra-Leben."

Die Polizei führt in Tunneln keine Geschwindigkeitskontrollen durch, wie Sprecher Marko Laske (50) aufklärt.