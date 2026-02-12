Rechtsextremismus bei Sachsens Polizei wird weniger öffentlich gemacht

Dresden - Das Innenministerium hat die bisherigen Halbjahresberichte zu Verdachtsfällen auf Rechtsextremismus innerhalb der sächsischen Polizei gelöscht. Offenbar hat das Thema keine Priorität mehr, vermutet Die Linke.

Die Koordinierungsstelle Rechtsextremismus registrierte 128 Verdachtsfälle bei der Polizei seit 2020. © picture alliance/dpa

Eine Großveranstaltung in Zwickau im Juli 2025: Auch ein Kollege der örtlichen Polizeidirektion ist da, privat und in Begleitung. Gegen diese wollen die eingesetzten Polizeibeamten vorgehen.

Sie vermuten einen Verstoß gegen Paragraf 86a des Strafgesetzbuches, also das "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen". Doch der "private" Kollege widersetzt sich den Aufforderungen, greift die Beamten sogar tätlich an.

Solche rechtsextremistischen Verdachtsfälle landen bei der 2020 gegründeten KostEx, der Koordinierungsstelle Extremismusprävention. Das Innenministerium berichtete bisher halbjährlich über den Stand.

Doch jetzt wurden die älteren Berichte auf der öffentlich zugänglichen Internetseite gelöscht. "Die Veröffentlichung war ein Anliegen der letzten Koalitionsregierung", teilte das Ministerium auf TAG24-Anfrage mit.