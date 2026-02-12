Ärger mit Radfahrern: Bis heute keine Lösung auf Hauptstraße in Dresden

Auf der Hauptstraße in Dresden wurde bezüglich des Ärgers mit rücksichtslosen Fahrradfahrern noch keine Lösung gefunden.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Anders als die Louisenstraße ist die Hauptstraße bereits eine echte Flaniermeile. Hier gelten rücksichtslose Radfahrer als Ärgernis für Händler und Passanten. Eine Lösung scheint nicht in Sicht.

Auf der Hauptstraße in der Inneren Neustadt gilt "Radfahrer frei".
Auf der Hauptstraße in der Inneren Neustadt gilt "Radfahrer frei".  © Thomas Türpe

Im November beauftragte der Stadtrat ein Verkehrskonzept für die Hauptstraße, bei dem Rad- und Fußverkehr getrennt geführt werden.

Die Entscheidung war verbunden mit einem Planungsstopp weiterer Fahrradbarometer, aus frei werdenden Mitteln sollte das Konzept bezahlt werden.

Doch das ist bis heute nicht in Arbeit - laut Rathaus müssten erst "die finanziellen Rahmenbedingungen" geklärt werden.

Dresden: Abrissgefährdetes Ärztehaus: Was Stadt als Alternative vorschlägt, macht Praxen keine Hoffnung
Dresden Lokal Abrissgefährdetes Ärztehaus: Was Stadt als Alternative vorschlägt, macht Praxen keine Hoffnung

Mit Rückzahlungen für nicht aufgestellte Fahrradbarometer sei nicht zu rechnen.

Stadtrat Johannes Schwenk (34, CDU) ist sauer: "Das ist doch ein vorgeschobenes Argument. Es muss auch ohne diese Mittel möglich sein, eine Lösung vorzuschlagen." Die Stadt wolle das unbequeme Thema lieber aussitzen, mutmaßt der Politiker.

Titelfoto: Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Lokal: