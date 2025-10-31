"Reformation 2.0" trifft auf Antifa: Proteste in Dresden legen ÖPNV lahm

Dresden - Verkehrsteilnehmer in Dresden brauchten am Freitagabend starke Nerven! Wegen stattfindender Proteste gab es teils starke Behinderungen.

Der Demozug "Reformation 2.0" sorgte am Freitagabend im Bereich des Postplatzes für Umleitungen und Verzögerungen im ÖPNV. © xcitepress/Tyran Sobadky

"Wir hatten mehrere Versammlungslagen im Innenstadtbereich", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Entlang der Demo-Routen kam der ÖPNV zeitweise zum Erliegen - so etwa auf der wichtigen Wallstraße im Bereich des Postplatzes, wo gegen 17.30 Uhr unter dem Motto "Reformation 2.0" marschiert wurde. Aufgerufen dazu hatten unter anderem die rechtsextremen Freien Sachsen.

Laut Versammlungsliste sollen rund 1000 Teilnehmer dabei gewesen sein. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Als Gegenprotest hatte die Antifa eine "Halloween Rave Demo" mit Startpunkt Neumarkt angemeldet. Ziel der rund 100 Teilnehmer war es, "Nazis und Rassisten wegzugruseln" und den "verschwurbelten Thesen die 146 demokratischen Artikel des Grundgesetzes entgegenzustellen", wie es im Vorfeld in einer Ankündigung bei Instagram hieß.

Die zwei Gruppierungen trafen am Abend am Stadtmuseum aufeinander. Die Polizei hielt beide Lager auf Abstand.