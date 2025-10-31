Erste Filiale in Dresden: Dieses Croissant-Café eröffnet bald in der Innenstadt
Dresden - In der Dresdner Altstadt eröffnet schon bald "Madame Croissant".
Los geht's am 22. November auf der Schloßstraße 16 - unweit des Fünf-Sterne-Hotels Hyperion.
Auf rund 50 Quadratmetern wird's dann neben süßen und herzhaften Croissants auch die neuen "Flat Croissants" geben.
"Aus Spaß wurde eine Idee und dann kam relativ schnell die Umsetzung", erklärt Inhaber Lukas Koziol (29) auf TAG24-Nachfrage.
"Madame Croissant" gibt es mittlerweile in sechs deutschen Städten sowie in Amsterdam. Weitere Standorte sollen folgen.
Preislich geht's ab 3,90 Euro los, die süßen Croissants (unter anderem Bueno, Lotus und Vanille) starten ab 5,50 Euro, die herzhaften (unter anderem Tomate-Mozzarella, Rührei) ab 6,50 Euro. Natürlich wird's auch Kaffee und Matcha geben.
Der Laden läuft auf Franchise-Basis. Eine niedrige sechsstellige Summe investiert Koziol, der bereits den Modeladen "Distorted People" betreibt, in das Café.
Mitarbeiter, vor allem Teilzeitkräfte und studentische Aushilfen, werden noch gesucht.
Titelfoto: Eric Münch