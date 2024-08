Reiner Genuss: 400 Feinschmecker schlemmen sich durch Dresden

In dessen Rahmen wird Methner von Präsident Yam Atallah auf Schloss Albrechtsberg mit dem Schwert zum "Chevalier" geschlagen.

"Aber im Ernst: Ich bin seit vielen Jahren Stammgast bei Pattis. Ich liebe Gourmet-Abende, ich gehe jede Woche mit meinem Mann einmal essen und wir fahren an Wochenenden zum Tafelgenuss in Städte in ganz Deutschland. Wir kochen gern zusammen, interessieren uns für Zutaten und Zubereitungsarten."

Zu Hause wird auf Meissener Porzellan verschiedenster Dekore gespeist. "Manche denken, wir haben einen Knall. Aber wir genießen einfach gern."