09.03.2023 07:07 1.062 Reinkommen, drankommen: Kaum Wartezeiten beim Herz-Check in Dresdner Radiologie-Klinik

In der Praxisklinik für Herz und Gefäße am Weißen Hirsch in Dresden setzen Ärzte auf ambulante Behandlung. Das spart OPs, Kosten und Zeit.

Von Thomas Staudt

Wer wegen Herzbeschwerden ein CT oder ein MRT bekommen soll, braucht Geduld, sofern er nicht zu den akuten Fällen zählt. Standardmäßig werden die beiden Untersuchungen stationär durchgeführt. In der Praxisklinik für Herz und Gefäße auf dem Weißen Hirsch in Dresden werden beide Methoden ambulant erledigt. Wartezeiten? Kaum! In der Praxisklinik für Herz und Gefäße auf dem Weißen Hirsch werden Untersuchungen jetzt ambulant erledigt. © Steffen Füssel Noch vor einigen Jahren wurden Patienten mit typischen Beschwerden im Brustkorb ohne Federlesen mit dem Ziel kathederisiert, eventuelle Engstellen der Herzkranzgefäße (Koronarien) zu diagnostizieren und einen Infarkt zu erkennen oder zu verhindern. "Aber 80 Prozent der Patienten haben gar keine Koronar-Erkrankungen", sagt Dr. Stefan G. Spitzer (60). Inzwischen ersetzen den Katheder die Computer- (CT) und die Magnetresonanztomografie (MRT). "Bei uns wird das schon länger, inzwischen aber immer öfter ambulant gemacht", so Spitzer. In der Praxisklinik für Herz und Gefäße auf dem Weißen Hirsch in Dresden sind die Ärzte schon weiter Herz-Experte Stefan G. Spitzer (60, l.) und Radiologie-Leiter Clemens Kadalie (63) setzen auf modernste Technik. © Steffen Füssel Neuester Praxispartner ist die Techniker Krankenkasse. TK-Patienten müssen maximal zwei Wochen auf die Untersuchung warten. CT-Patienten können nach sechs Stunden, MRT-Patienten abends wieder gehen, wenn sie morgens in die Klinik gekommen sind. Spitzer und sein Kollege Clemens T. Kadalie (63), Facharzt für Radiologische Diagnostik und Nuklearmedizin, gelten deutschlandweit als Spezialisten auf dem Gebiet. In ihrer Klinik in den Räumen des Städtischen Klinikums Dresden werden jährlich jeweils bis zu 5000 Patienten per CT oder MRT untersucht. Vorteil: Eine OP ist für die Diagnose überflüssig. Nachteil: "Noch werden die Untersuchungen nicht standardmäßig von den Kassen bezahlt", so Spitzer.

Titelfoto: Montage: Steffen Füssel