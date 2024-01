Rekord-Investitionen! Rathaus vergibt Aufträge für 360 Millionen Euro

Dresden - Im Rathaus stellten städtische Ämter, Unternehmen sowie der Freistaat Bauvorhaben in Dresden vor, die dieses Jahr öffentlich ausgeschrieben werden. Allein die städtischen Investitionen betragen rund 360 Millionen Euro - rund 40 mehr als im Vorjahr und damit neuer Rekord!

Für den Umbau des Energie-Museums am Kraftwerk Mitte werden Aufträge in Millionenhöhe vergeben. © Oliver Killig

Etwa 80 Firmen-Vertreter kamen, um sich über die geplanten Projekte zu informieren.

"Wir geben den örtlichen Unternehmen einen Ausblick auf attraktive und sichere Aufträge und versprechen uns von dem Vorsprung eine höhere Teilnahme an den Ausschreibungen", so Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (51).

Zu den größten Bauvorhaben gehört der Industriesammler Nord mit rund 43 Millionen Euro.

Der Kanal (zehn Kilometer) verbindet den Norden mit der Kläranlage Kaditz. Aktuell bohren sich Vortriebsmaschinen entlang der Grimmstraße zum Riegelplatz. Vier weitere Abschnitte sollen parallel noch bis Juli starten.

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft "WiD" will an der Moritzburger Straße in Pieschen 29 Wohnungen bis 2025 errichten, vergibt dafür Aufträge für 2,35 Millionen Euro.