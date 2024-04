Fans fahren kilometerweit: Dresdens beliebtester Pfandautomat schluckt alles

Dresden - Ewig lange Schlangen, Fehlermeldungen, Reste von Flüssigkeiten aller Art: Am Pfandautomaten im Edeka-Center Peltzer in Prohlis gehört all das der Vergangenheit an. Kollege R1 schluckt fast alles, was man ihm in den Rachen wirft. Dafür griff der Marktleiter tief in die Tasche. Ums ganz große Geld scheint es an der Dohnaer Straße eh nicht zu gehen.

Marktleiter Marco Peltzer (45) ist stolz auf seine Anschaffung, will das Nachfolgemodell in seiner Kamenzer Filiale installieren. © Norbert Neumann

Doch nicht nur Kunden sind begeistert, fahren kilometerweit zur Flaschenabgabe.

"Ich wollte nur in einen Markt, wo diese Kiste drinsteht", schwärmt Peltzers Getränkechef Jörg Seibt (39), seit August im Edeka an der Dohnaer Straße. Sein "Baby" hegt und pflegt er im Rückraum. Säcke wechseln, Scheiben putzen - all das ist viel entspannter als vorher. Ab und an liegen Kippen darin, ein Portemonnaie verstopfte mal das Band. Aber: "Ich hab gute Laune, der Kunde ist glücklich - was will man mehr!"

Na, den Nachfolger natürlich! Hersteller Tomra aus Norwegen hat den "R2" schon im Test. Den will sich Peltzer in seine zweite Filiale in Kamenz stellen.