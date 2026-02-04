Streckenabschnitt bis November dicht: Diese Züge können Dresdner Hauptbahnhof nicht ansteuern

Dresden - Aufgrund von Bauarbeiten muss der Streckenabschnitt zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und der Haltestelle Dresden-Plauen voraussichtlich bis November gesperrt werden.

Für den Zugverkehr zwischen Dresden und Chemnitz hat die Sperrung einige Einschränkungen zur Folge. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Von der Sperrung betroffen sind laut Angaben der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) die Zuglinien RE3 und RB30. Während Züge des RE3 in dem Zeitraum am Bahnhof Neustadt enden und auch beginnen, verkehrt die RB30 nur bis und ab Dresden-Plauen.

Während der Hauptverkehrszeit sowie in späten Abendstunden sollen "ausgewählte Fahrten" der RB30 jedoch bis zum Bahnhof Neustadt fahren.

Aufgrund der andauernden Baumaßnahmen am Kreuzungsbauwerk unter der Budapester Straße können die betroffenen Bahnen nicht am Dresdner Hauptbahnhof halten und auch nicht von dort aus abfahren.

Die Streckensperrung beginnt am 9. Februar. Ursprünglich war geplant, den Streckenabschnitt nur bis Ende April zu sperren, doch daraus wird wohl nichts: "Nach aktuellem Stand ist mit einer Fortsetzung der Baumaßnahmen bis voraussichtlich November 2026 zu rechnen."

Zwischen dem Hauptbahnhof (Steig 8, Strehlener Straße) und dem Bahnhof in Dresden-Plauen (Steig 1) verkehrt in dem Zeitraum der Bauarbeiten ein Ersatzverkehr mit Bussen im Zehnminutentakt. Für den Zeitraum ab dem 1. Mai sind die auftretenden Einschränkungen im Bahnverkehr derweil noch unklar. Hier will die MRB ihre Fahrgäste rechtzeitig informieren.