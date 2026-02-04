Alle Augen auf Freital: "Huschhalle" muss unbedingt erhalten werden!

Freital - Ein ungeschriebenes Naturgesetz besagt, dass sämtliche "Huschhallen" unbedingt zu bewahren sind. So auch die "Huschhalle Deluxe" in Freital, für die Inhaber Wolfgang "Wolle" Förster (71) derzeit einen Nachfolger sucht.

Die "Huschhalle Deluxe" an der Dresdner Straße in Freital sucht einen neuen Betreiber. © Wolfgang Förster

Bis auf den legendären Namen hat die Freitaler Version zwar nichts mit dem originalen Dresdner Suff-Tempel an der Tharandter Straße gemein, dennoch ist davon auszugehen, dass auch in der "Deluxe"-Variante so lange Chantré getrunken wird, bis sich keiner mehr bewegt.

Damit auch an der Dresdner Straße in Freital selbst am Montagmorgen weiterhin noch was geht, wird seit einigen Tagen ein neuer Chef gesucht, wie Förster gegenüber TAG24 am Mittwochvormittag erklärte.

Der 71-Jährige, der in Dresden sowohl die Nachtbar "Klax" als auch das Restaurant "Sushi&Wein" betreibt, wolle dagegen etwas kürzertreten: "Ich muss langsam mal ein bisschen zurückfahren." Doch sein Rückzug soll keineswegs das Ende der seit 2014 bestehenden "Huschhalle Deluxe" einleiten.

Auf einem am Fenster angebrachten Plakat wird deshalb seit Anfang der Woche nach einem neuen Mieter für die Freitaler Kult-Kneipe gesucht. Laut Förster soll die "Huschhalle Deluxe" komplett eingerichtet übergeben werden und auch die zwei verbleibenden Mitarbeiter wollen weitermachen.

Förster hat zugleich konkrete Vorstellungen darüber, welche Qualifikationen benötigt würden, um eine "Huschhalle" angemessen führen zu können.