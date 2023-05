"Rudern gegen Krebs" in Dresden sammelt 250.000 Euro: Doch es geht noch weiter

Dresden - Seit 2011 hilft die Benefiz-Regatta "Rudern gegen Krebs" Patienten in Dresden: Insgesamt konnten schon 250.000 Euro an Spenden gewonnen werden! Die steckt das Uniklinikum in Projekte, die den Betroffenen bei der Bewältigung der Erkrankung helfen - so wie etwa Monika Puhlmann (75) aus Stolpen.