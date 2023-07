Sachsen muss bei der Windkraft Gas geben

Dresden/Pirna - Wie geht es weiter mit der Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen in der Region Oberelbe und dem Osterzgebirge? Der zuständige Regionale Planungsverband (RPV OEOE) setzt am heutigen Mittwoch auf seiner Verbandsversammlung in Pirna die Leitplanken für eine neue Planung.