Sachsens Wirtschaftsminister Dulig hilft Postlern in Spätschicht aus!

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD) blickte eine ganze Spätschicht hinter die Kulissen des Verteilerzentrums der Deutschen Post im Landkreis Bautzen. (Archivbild) © Ove Landgraf

Ganz "ohne Extra-Behandlung und Tamtam" habe Dulig den Mitarbeitenden in der Spätschicht dabei geholfen, rund 750.000 Briefsendungen im Verteilerzentrum zu sortieren, schreibt der Staatsminister in einer Mitteilung zu seinem "ZUKUNFTblog" am heutigen Freitag.

Neben dem umweltfreundlichen Betriebsablauf und der intensiven Arbeit am Sortierband lobte Dulig vor allem das Engagement der Arbeitnehmer, die "stolz" auf ihren Job seien.

"Ich verlasse das Post-Verteilzentrum mit dem guten Gefühl: Hier ist ein tarifgebundenes Unternehmen, was sich nicht nur sehr für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzt, sondern auch für die Kunden versucht, das Beste herauszuholen", so der sächsische Wirtschaftsminister zum Abschluss seines eintägigen Praktikums, an dem allein durch seine Hände rund 70.000 Briefe flossen.