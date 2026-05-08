Sammlerstück Nummer zehn: Null-Euro-Schein feiert die Weiße Flotte

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Von der Elbe zum Geld-Strom: Dem 190. Geburtstag der Sächsischen Dampfschifffahrt ist der zehnte Null-Euro-Schein der Dresden Information gewidmet.

Von Katrin Koch

Dresden - Von der Elbe zum Geld-Strom: Dem 190. Geburtstag der Sächsischen Dampfschifffahrt ist der zehnte Null-Euro-Schein der Dresden Information gewidmet.

Die "Königin Maria" und ein Salonschiff zieren die Vorderseite der Souvenirscheine zum 190. Flottengeburtstag.
Die "Königin Maria" und ein Salonschiff zieren die Vorderseite der Souvenirscheine zum 190. Flottengeburtstag.  © Thomas Türpe

Der Souvenirschein mit allen Sicherheitsmerkmalen eines echten Geldscheins ist auf 3000 Stück limitiert - und kostet 4 Euro.

"Er zeigt das erste Schiff aus dem Gründungsjahr, die 'Königin Maria', sowie ein Salonschiff und schlägt damit den Bogen von der Historie zur Moderne", so Sven Ruschau (48), Produktmanager der Dresden Info. "Unser erster Schein war der Frauenkirche gewidmet."

Es folgten Souvenirscheine mit Roland Kaiser, der Kaisermania oder dem Harbig-Stadion.

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Allesamt sind sie heiß begehrte Sammlerstücke. "Unsere 5000 Roland-Kaiser-Scheine von 2022 waren innerhalb von fünf Wochen ausverkauft und werden heute mit 20 Euro gehandelt", so Ruschau.

Anke Bär (56, l.) von der Weißen Flotte und Antje Richter (37) von der Dresden Information zeigen die neuen Null-Euro-Scheine.
Anke Bär (56, l.) von der Weißen Flotte und Antje Richter (37) von der Dresden Information zeigen die neuen Null-Euro-Scheine.  © Thomas Türpe
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Ähnliche Nachfrage erhofft er sich vom Flotten-Schein, den es in der Dresden Info (vor Ort und online) und bei der Weißen Flotte am Georg-Treu-Platz gibt.

Titelfoto: Thomas Türpe

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