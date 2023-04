Samuel Koch und seine Frau Sarah: Die Geschichte ihrer Vorfahren führt sie in die Frauenkirche!

Dresden - Er hat schon mehrfach Anlauf genommen, um Schauspieler Samuel Koch (35) in die Dresdner Comödie zu holen. Doch was Intendant Christian Kühn (40) nicht schaffte, gelang Samuels Frau Sarah (37) mit einem Augenaufschlag. Am Wochenende saß Samuel im Publikum der Comödie - Sarah spielte in "Barfuß im Park" (noch bis 23. April) auf der Bühne.