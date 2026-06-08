Neue Lösung für das Brummi-Problem an der Stauffenbergallee

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Mit der Schließung des Parkplatzes am Hammerweg ist das Brummi-Problem zurück im Dresdner Norden. Jetzt hat der Stadtrat eine neue Lösung beschlossen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Mit Schließung des Interim-Parkplatzes am Hammerweg Ende April ist das Brummi-Problem an der frisch sanierten Stauffenbergallee und dem nahen Zollhof im Norden zurück. Nach hitziger Diskussion beschloss der Rat nun eine Lösung, die aber bestenfalls wieder vorübergehender Natur ist.

Auf diesem Wald-Areal am Hammerweg Ecke Stauffenbergallee könnte ein neuer Interimsparkplatz entstehen.
Auf diesem Wald-Areal am Hammerweg Ecke Stauffenbergallee könnte ein neuer Interimsparkplatz entstehen.  © Steffen Füssel

Rückblick: Weil Lkw-Fahrer auf ihre Zoll-Abfertigung teils übers Wochenende warten müssen, sind die Straßen verstopft. Außerdem fehlen Toiletten, was das Umfeld zu Dresdens größtem "Freiluft-Klo" macht.

Die Verwaltung hatte sich für einen Umzug des Zollhofs zum Elbepark eingesetzt, dafür aber keine Mehrheit im Rat gefunden.

Ein Bündnis von CDU, Team Zastrow und SPD schlug jetzt vor, SachsenEnergie ein Areal (zwei Flurstücke) nahe dem Hammerweg zu verkaufen, weil der Energieversorger dort perspektivisch ein Umspannwerk bauen möchte. Bis es ab 2030 so weit sein könnte, soll ein neuer Interimsparkplatz gebaut werden.

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Doch das Areal ist nicht ideal. Es ist bewaldet, enthält Altlasten, ist eine Ausgleichsfläche (womit dann neue Ausgleichsflächen benötigt würden).

Zollhof-Problem im Norden: Seit Ende April müssen Lkw wieder auf der Stauffenbergallee parken.
Zollhof-Problem im Norden: Seit Ende April müssen Lkw wieder auf der Stauffenbergallee parken.  © Steffen Füssel
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Zudem ist es nahe dem früheren "Judenlager Hellerberge", wo auch ein Gedenkort entstehen soll. Beginnt der Bau des Umspannwerkes, müsste der Parkplatz wieder weichen.

Trotz vieler Bedenken stimmten 40 Räte dafür, 27 dagegen. Kritiker nannten das eine "Scheinlösung" und "Fehlentscheidung".

Titelfoto: Steffen Füssel

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