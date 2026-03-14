Suche nach Zollhof-Alternative abgebrochen: Kommt jetzt das Laster-Chaos zurück?

Dresden - Zollhof-Umzug geplatzt! Jetzt droht wieder Lkw-Chaos rund um die Stauffenbergallee. Jahrelang hatte Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne ) für einen neuen Standort am Elbepark geworben. Erfolglos.

Ohne Interims-Parkplatz könnten sich auf der Stauffenbergallee wieder Lkw-Schlangen bilden. © Steffen Füssel

TAG24 berichtete immer wieder über das Chaos am aktuellen Zollstandort. Mangels Stellplätzen und Sanitäranlagen hatten Brummifahrer zeitweise in Büsche gepinkelt, ihre Laster zu Dutzenden im Wohngebiet abgestellt.

Ein Interims-Parkplatz am Hammerweg verhindert aktuell das Schlimmste, doch die Fläche braucht SachsenEnergie absehbar für andere Zwecke.

Trotzdem steht der Umzug an die Washingtonstraße nicht mehr zur Debatte. "Wir verfolgen den Bebauungsplan nicht weiter, ich ziehe die Vorlage zurück", sagt der Baubürgermeister.

Seit Januar 2022 war er mehrfach an der Mehrheitsfindung im Bauausschuss gescheitert. Auch der Bund hat das Umzugsprojekt inzwischen aufgegeben. Kühn frustriert: "Es wurde immer argumentiert, wir würden das Problem verlagern. Das stimmt aber nicht."

Von 13 geprüften Standorten biete die Washingtonstraße die besten Bedingungen: Anbindung an die Autobahn, genug Parkraum, kein direkt angrenzendes Wohngebiet.