Schluss mit Genuss: Dresdner "Weinzentrale" macht dicht!

Dresden - Die Nachricht schlägt wie eine Bombe in Dresdens Genusswelt ein: Jens Pietzonka (51), einer der besten und mehrfach prämierten Sommeliers in ganz Deutschland, schließt seine "Weinzentrale" an der Hoyerswerdaer Straße. Nach neun Jahren ist am 31. August Schluss mit dem Weingenuss.