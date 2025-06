Schmutziger Schummel pünktlich zum Start: Sperrmüll-Sabotage gegen das Louisenfest!

Albrecht Heinke (34) veranstaltet das Louisenfest. © Norbert Neumann

Seit Dienstag waren an Hauseingängen an der Louisenstraße plötzlich Dutzende, scheinbar seriöse Aushänge angebracht, in denen das Amt für Stadtgrün für einen Sonder-Sperrmülltag am Freitag wirbt.

Die "Anwohner*innen" sollten ihr Sperrgut dafür ab 12 Uhr auf öffentlichen Parkplätzen abstellen - also gerade dann, wenn die Vorbereitungen für das Louisenfest auf Hochtouren laufen! Doch laut Rathaus sind die Schreiben gefälscht.

Fest-Organisator Albrecht Heinke (34) sagt: "Das ist nicht die erste Sabotage-Aktion gegen uns, auch in den Vorjahren hat es Zettel-Aktionen gegeben. Dass diesmal sogar Schreiben gefälscht werden, ist eine klare Eskalation."

Wer hinter den Fälschungen steckt, ist unklar.