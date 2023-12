Schnee und Glätte: Dresdner Winterdienst stellt sich auf frostiges Wochenende ein

Dresden - Winterwetter auch am Wochenende. Der Winterdienst der Stadt muss auch am Samstag und Sonntag ausrücken.

Am Wochenende ist in Dresden weiter mit Schneefall und Glätte zu rechnen. Der Winterdienst der Stadt ist deshalb seit Freitagmorgen um 4 Uhr mit voller Besatzung in den Straßen der Landeshauptstadt unterwegs. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

In der Nacht sollen die Temperaturen am Wochenende bis in den Minusbereich sinken. Vor allem in den Höhenlagen am Dresdner Stadtrand kann es sehr glatt werden.