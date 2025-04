27.04.2025 11:39 2.664 Schockierte Zeugen beobachten Entführung in Prohlis - oder doch nicht?

Diese Entführung war filmreif: Weil zwei Maskierte einen Mann in ihr Auto zerrten, rückte am späten Samstagnachmittag die Polizei in Dresden-Prohlis an.

Von Juliane Bonkowski

Dresden - Diese Entführung war offenbar filmreif: Weil zwei Maskierte einen Mann in ihr Auto zerrten, rückte am späten Samstagnachmittag die Polizei in Dresden-Prohlis an. Der Fall entpuppte sich schließlich als großes Missverständnis. Zeugen beobachteten, wie ein Mann in ein Auto gezwungen wurde. (Symbolbild) © 123RF/victoriadunn Zeugen hatte die Beamten gegen 17.10 Uhr alarmiert, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Demnach hatten sie zuvor beobachtet, wie zwei maskierte Männer auf einem Parkplatz in der Dohnaer Straße aus einem VW Caddy ausgestiegen waren und ihr vermeintliches Opfer in den Wagen gezwungen hatten. Danach fuhr das Auto davon, zurückblieben die verdutzten Beobachter. Dresden Lokal Nach Schock-Kahlschlag: Heimliche Pflanzaktion im abgeholzten Privatwäldchen Die Polizei reagierte sofort und leitete umgehend eine Fahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Stunden später sollte sich der Fall schließlich überraschend aufklären. "Ihre Ermittlungen führten die Beamten schließlich am späten Abend zu einer Adresse in Radebeul, wo das vermeintliche Opfer (38) mit seinen fünf Entführern (36 bis 40) seinen Junggesellenabschied feierte", so der Sprecher. Die Polizei leitete daraufhin die Fahndung ein. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Ende gut, alles gut - könnte man meinen, aber weit gefehlt: Gegen die sechs Männer wird jetzt wegen Störung des öffentlichen Friedens ermittelt.

