Sein Rockstar-Traum lebt: Levy im "The Voice Kids"-Finale

Dresden - "Silbermond" hat ihm Glück gebracht! Mit der Performance des Songs "Irgendwas bleibt" der Bautzner Band überzeugte der Dresdner Gymnasiast Levy Müller (13) seine Coaches HE/RO beim Battle um den Einzug ins Finale der Sat.1-Show " The Voice Kids ".

Levy Müller (13) gehört zu den Finalisten der Sat.1-Talenteshow "The Voice Kids". © JOYN/Richard Hübner

Die Brüder Heiko und Roman (HE/RO) mussten sich für einen ihrer vier Schützlinge - Lani, Maja, Levy oder Valentina & Sophia - entscheiden.

Ihre Wahl fiel auf Levy: "Er ist ein kleiner Roh-Diamant", waren sich die Brüder einig.

"Ich bin total berührt von deiner glasklaren Stimme. Ich glaube dir jeden Ton, den du singst", schwärmte Roman in der Show.