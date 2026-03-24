Sein Rockstar-Traum lebt: Levy im "The Voice Kids"-Finale
Dresden - "Silbermond" hat ihm Glück gebracht! Mit der Performance des Songs "Irgendwas bleibt" der Bautzner Band überzeugte der Dresdner Gymnasiast Levy Müller (13) seine Coaches HE/RO beim Battle um den Einzug ins Finale der Sat.1-Show "The Voice Kids".
Die Brüder Heiko und Roman (HE/RO) mussten sich für einen ihrer vier Schützlinge - Lani, Maja, Levy oder Valentina & Sophia - entscheiden.
Ihre Wahl fiel auf Levy: "Er ist ein kleiner Roh-Diamant", waren sich die Brüder einig.
"Ich bin total berührt von deiner glasklaren Stimme. Ich glaube dir jeden Ton, den du singst", schwärmte Roman in der Show.
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"Du hörst den Song und du bist in deiner ganz eigenen Welt - und das macht einen Künstler aus", so Bruder Heiko.
Heißt: Levy ist beim Live-Finale am 3. April dabei und kämpft um seinen Traum, ein Rockstar zu werden.
Titelfoto: JOYN/Richard Hübner