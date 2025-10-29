Seit ziemlich genau einem Jahr: Dresden wird männlicher - und diverser

Das vor einem Jahr in Kraft getretene Selbstbestimmungsgesetz kommt in Dresden gut an.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Immer mehr Männer und Diverse in Dresden! Seit das Selbstbestimmungsgesetz letzten November in Kraft getreten ist, haben Hunderte Dresdnerinnen und Dresdner den Geschlechtswechsel erklärt. Vor allem Frauen lassen ihren Geschlechtseintrag ändern, zeigen Zahlen.

Das Standesamt an der Goetheallee hat großen Zulauf von Männern und Frauen, die ihr Geschlecht wechseln wollen. © imago/Sylvio Dittrich Seit einem Jahr braucht es weder Gutachten noch Gerichtsentscheidung für einen Geschlechtswechsel - eine einfache Erklärung vor dem Standesamt genügt. Auf TAG24-Anfrage kommt heraus: Das Angebot kommt gut an in der Landeshauptstadt. Vom 1. November 2024 bis zum 30. September 2025 sprachen 455 "Erklärende" im Standesamt Dresden vor, darunter 28 Teenager bis 18 Jahre (18 weiblich, 10 männlich) sowie zwei Mädchen und fünf Jungen unter 14 Jahren. Dresden Lokal Altes Firmengelände wird herausgeputzt für neue Zwecke Die meisten derjenigen, die vorstellig wurden, waren einmal Frauen - 187 erklärten sich zum Mann, 129 als divers, 47 leben nun ohne Geschlechtseintrag. Auf der anderen Seite erklärten sich nur 166 Männer zur Frau. Gerade einmal 19 Männer sind jetzt divers, 18 ohne Eintrag.

Reaktionen auf das Gesetz sind "durchweg positiv"

Für Menschen, die sich mit ihrem angeborenen Geschlecht unwohl fühlen, ist das Selbstbestimmungsgesetz eine Erleichterung. © IMAGO/MASKOT "Erwartungsgemäß war die Anzahl der beurkundeten und entgegengenommenen Erklärungen im November 2024 und Dezember 2024 nach Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes besonders hoch", schreibt die Stadt. Probleme mit dem Gesetz gebe es - vom Personalaufwand abgesehen - keine. Vielmehr sind die Reaktionen der erklärenden Personen laut Rathaus "durchweg positiv", im Vergleich zum abgeschafften Transsexuellen-Gesetz biete das Selbstbestimmungsgesetz eine "unbürokratischere, kostengünstigere und diskretere Lösung".

In der Praxis stößt das Gesetz auf Spannungsfelder