Finals 2025 in Dresden: Diese Straßen werden gesperrt

So können zwischen dem 28. Juli und dem 4. August die Straßen entlang des Elbufers (Weißeritzstraße, Pieschener Allee, Ostra-Ufer, Devrientstraße, Terrassenufer, Theaterplatz, Sophienstraße) aufgrund einer Sperrung nicht befahren werden. Im selben Zeitraum müssen sich auch Anlieger und Lieferanten am Neumarkt auf Einschränkungen einstellten.

Wenn in der sächsischen Landeshauptstadt rund 3500 Sportler in 20 Sportarten um insgesamt 133 Deutsche Meistertitel kämpfen, kommt es auch für Autofahrer zu Einschränkungen.

Radfahrer können außerdem den Schloßplatz (30. Juli bis 5. August) sowie den Elberadweg auf der Neustädter Seite am 31. Juli (zwischen 16 und 20 Uhr) nicht mehr befahren. In allen Fällen wurde eine Umleitung für Radler eingerichtet.

Im Zuge der Finals 2025 wird an insgesamt neun Orten in Dresden um den Titel gekämpft, darunter an der Semperoper, am Elbufer, an der Frauenkirche oder im Heinz-Steyer-Stadion. Viele Veranstaltungen können dabei kostenfrei besucht werden.