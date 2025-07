Den Ticketpreisen zum Trotz: Tausende Kaiser-Fanatiker bevölkern das Elbufer

Dresden - Das darf doch wohl nicht wahr sein! Zum 21. Mal gibt sich Roland Kaiser (73) die Ehre: Endlich wieder Kaisermania am Elbufer. Trotz abgerissenem Brückenbalkon und gesperrtem Wiesenstück pilgerten auch in diesem Jahr zig-Tausende ans Elbufer, alle vier Shows waren binnen Minuten ausverkauft. So ausgelassen feierte Dresden den Auftakt.