Sie ist Dresdens älteste Fitnesstrainerin

Sport frei! Auch am Dienstag lehrte Christa Strandt (85) ihre Senioren-Schülerinnen, wie man fit bleibt. © Norbert Neumann

Gebürtig stammt Christa aus Nossen, ging in Dresden-Plauen zur Schule, studierte Sport und Biologie. Ab den 60er-Jahren arbeitete sie in ihren Fächern als Lehrerin, zuletzt am Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium in Striesen, bis sie 2000 in Rente ging.

"Mein Sohn hatte damals einen Gehirntumor. Um ihn finanziell zu unterstützen, fing ich an, Sportkurse an der Volkshochschule zu geben", erinnert sich Christa. Der Sohn erholte sich.

Heute freut sich Christa auch über mehrere Enkel und Urenkel. Da waren die Kurse aber schon längst Herzenssache geworden. Und so blieb sie der VHS über all die Zeit treu.

"Seit 24 Jahren gibt Christa Strandt jetzt noch immer dreimal in der Woche Kurse mit Ausdauertraining für Herz und Kreislauf für Teilnehmende 60 plus", ehrte sie gestern Regina Molke (56) von der VHS, gratulierte auch nachträglich zum Geburtstag.

"Und das mit voller Begeisterung und immer wieder neuen Ideen. Zum Beispiel für den Einsatz von Fitnessgeräten, um die Teilnehmenden zu motivieren."