Sie ist wieder da: Parkeisenbahn aus Winterschlaf erwacht
Dresden - Volle Fahrt voraus im Großen Garten: Die Parkeisenbahn Dresden ist zurück aus der Winterpause!
Am Samstag startet die Traditionsbahn in die neue Saison und das mit frischem Nachwuchs an Bord.
Ab 13 Uhr drehen die kleinen Züge wieder ihre Runden durch den Park. Mit dabei: 35 neue Parkeisenbahner.
Die Kinder und Jugendlichen haben seit Monaten trainiert und übernehmen jetzt Aufgaben als Schaffner oder an den Bahnhöfen. Gefahren wird bis Anfang Oktober – unter der Woche ab 13 Uhr, am Wochenende schon ab 10 Uhr.
Titelfoto: Thomas Türpe