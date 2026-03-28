Sie ist wieder da: Parkeisenbahn aus Winterschlaf erwacht

Dresden - Volle Fahrt voraus im Großen Garten: Die Parkeisenbahn Dresden ist zurück aus der Winterpause!

Die Parkeisenbahn Dresden ist zurück. © Thomas Türpe

Am Samstag startet die Traditionsbahn in die neue Saison und das mit frischem Nachwuchs an Bord.

Ab 13 Uhr drehen die kleinen Züge wieder ihre Runden durch den Park. Mit dabei: 35 neue Parkeisenbahner.