Sie steht hier seit 1895! Uralt-Eiche an der Trinitatis-Kirche wird geschützt

Dieser Baum am Trinitatisplatz in der Johannstadt ist jetzt ein Denkmal. © Montage: Birk Albert/PR

Sie sei ein besonders ausgeprägtes Exemplar dieser Baumart, begründet Umweltamtsleiter René Herold (44). Demnach ist der Baum mit mehr als vier Metern Stammumfang überdurchschnittlich groß und auch aufgrund seiner Eigenart und Schönheit ortsbildprägend.



Noch zum Pflanzzeitpunkt 1895 war die Baumart ein nördlich der Alpen sehr selten gepflanztes Gehölz. Deshalb sei es laut Rathaus naheliegend, dass die Zerr-Eiche in der damaligen Stadtgärtnerei am Tatzberg/Ecke Fürstenstraße (heute Fetscherstraße) herangezogen, akklimatisiert und 1895 als experimentelle Pflanzung in der damals neuen Grünanlage am Trinitatisplatz gesetzt wurde.

Seitdem hat sie sich gut entwickelt, extrem kalte Winter überstanden. Auch von den schweren Bombenangriffen 1945 sind kaum Schäden zurückgeblieben.