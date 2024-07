"Keine Spielwiese für Firmenevents": Entsetzen über Schwarzbau an den Elbwiesen!

Dresden - Ein 80 Meter langes Zelt steht in der einstigen Gartenidylle des Bellevue-Hotels. Denkmalschützer, Wissenschaftler und Stadtpolitiker sind ob des fünftägigen Einschnittes in das weltbekannte Canaletto-Panorama entsetzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zum Schwarzbau am Neustädter Elbufer.