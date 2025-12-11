Noch riecht es hier faulig: Erholsame Pläne für 150 Jahre alten Landgraben

Dresden - Knapp acht Kilometer lang ist der schmale Blasewitz-Grunaer Landgraben, er erstreckt sich von Leubnitz-Neuostra bis zur Elbe. Die Stadt will Anstrengungen unternehmen, um das Gewässer naturnaher zu gestalten.

Gut für Striesener Familien: Auf dieser Fläche neben dem Gewässer plant die Stadt den Bau eines Spielplatzes. © Norbert Neumann

Auf einem ersten, 240 Meter langen Bauabschnitt zwischen Kipsdorfer und Schandauer Straße (Striesen) sollen im kommenden Jahr mehrere Hundert Bäume gepflanzt werden.

Erle, Esche, Ahorn: Die Gehölze sind gut für das Stadtklima und sollen Schatten spenden – wichtig für Lebewesen wie Fische und Insekten, sagt Jens Seifert (61), Abteilungsleiter Umweltschutz bei der Stadt.

Bislang ist in dem geradlinig verlaufenden Bach wenig Leben zu erkennen. Das Wasser fließt träge, das Bett ist voller Laub, und ein fauliger Geruch steigt dem Betrachter in die Nase.

Wohl auch deshalb möchte die Stadt ab 2026 den Graben mit einer Reihe von Maßnahmen aufwerten. Dabei geht es nicht nur um Begrünung, sondern auch um Hochwasserschutz und einen möglichst natürlichen Verlauf des Gewässers, sagt Kristin Otto (51), Planungssteuerin bei der Stadt.