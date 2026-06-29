Elbe macht sich langsam dünne: Weiße Flotte sagt am Dienstag alle Fahrten ab

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Am Dienstag sollen alle Fahrten der Sächsischen Dampfschifffahrt ausfallen. Wann wird es wieder besser?

Von Hermann Tydecks

Dresden – Nicht nur die Sachsen haben mit der Hitze zu kämpfen. Der Elbpegel sank am Montag auf mickrige 50 Zentimeter. Am Dienstag sollen alle Fahrten der Sächsischen Dampfschifffahrt ausfallen. Danach soll es wieder aufwärtsgehen.

Am Dienstag sollen alle Fahrten der Sächsischen Dampfschifffahrt ausfallen.
Am Dienstag sollen alle Fahrten der Sächsischen Dampfschifffahrt ausfallen.  © Ove Landgraf

Pegelstände um 50 Zentimeter machen der Weißen Flotte zu schaffen. Während am Montag noch Stadtfahrten vom Terrassenufer zum Blauen Wunder und zurück stattfanden, sollen am Dienstag alle Schiffe liegenbleiben.

Laut Prognose des Landeshochwasserzentrums steigt ab Mittwoch der Elbpegel, unterstützt auch von den Regenfällen, wieder spürbar an und soll am Donnerstag 80 Zentimeter erreichen.

Laut Flottensprecher Christoph Springer (63) plane man ab Mittwoch wieder mit stündlichen Stadtfahrten (10 bis 16 Uhr) sowie der Weinstraßen-Strecke verkürzt bis nach Meißen.

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Weiterhin "auf dem Trockenen" nahe der Albertbrücke liegt das 1300 Tonnen schwere Flusskreuzfahrtschiff "Viking Astrild" (49 Schlafkabinen), das eigentlich zwischen dem tschechischen Decín und der Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) verkehrt, wo das Schwesterschiff Viking Beyla festsitzt.

Flottensprecher Christoph Springer (63).
Flottensprecher Christoph Springer (63).  © Norbert Neumann
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Der Pegelmesser am Theaterkahn zeigte 52 Zentimeter an.
Der Pegelmesser am Theaterkahn zeigte 52 Zentimeter an.  © Ove Landgraf

Immerhin: DVB-Elbfähren im Einsatz

Am Montag fanden noch Stadtfahrten statt.
Am Montag fanden noch Stadtfahrten statt.  © Ove Landgraf

Passagiere auch aus den USA werden mit Bussen zu Sehenswürdigkeiten gekarrt. "Wir wissen noch nicht, wann wir wieder fahren können", sagt Kapitän Vaclav Ber (62).

Am Sonntag war zudem die Fährstelle Johannstadt wegen Niedrigwasser ab Mittag nicht mehr in Betrieb, nachdem das Fährschiff "Johanna" kurz den Elbgrund berührt hatte.

Seit Montag sind alle Elbfähren der DVB wieder im Einsatz.

Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf (2), Norbert Neumann

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