Elbe macht sich langsam dünne: Weiße Flotte sagt am Dienstag alle Fahrten ab

Dresden – Nicht nur die Sachsen haben mit der Hitze zu kämpfen. Der Elbpegel sank am Montag auf mickrige 50 Zentimeter. Am Dienstag sollen alle Fahrten der Sächsischen Dampfschifffahrt ausfallen. Danach soll es wieder aufwärtsgehen.

Am Dienstag sollen alle Fahrten der Sächsischen Dampfschifffahrt ausfallen. © Ove Landgraf

Pegelstände um 50 Zentimeter machen der Weißen Flotte zu schaffen. Während am Montag noch Stadtfahrten vom Terrassenufer zum Blauen Wunder und zurück stattfanden, sollen am Dienstag alle Schiffe liegenbleiben.

Laut Prognose des Landeshochwasserzentrums steigt ab Mittwoch der Elbpegel, unterstützt auch von den Regenfällen, wieder spürbar an und soll am Donnerstag 80 Zentimeter erreichen.

Laut Flottensprecher Christoph Springer (63) plane man ab Mittwoch wieder mit stündlichen Stadtfahrten (10 bis 16 Uhr) sowie der Weinstraßen-Strecke verkürzt bis nach Meißen.

Weiterhin "auf dem Trockenen" nahe der Albertbrücke liegt das 1300 Tonnen schwere Flusskreuzfahrtschiff "Viking Astrild" (49 Schlafkabinen), das eigentlich zwischen dem tschechischen Decín und der Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) verkehrt, wo das Schwesterschiff Viking Beyla festsitzt.